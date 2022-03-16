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На Херсонщині російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха.
Про це у Facebook повідомив активіст Артем Костюченко.
"Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександр Яковлєв та Юрія Палюха", - заявив він.
Костюченко закликав містян збиратися на центральній площі на акцію протесту.
Як повідомляв УНІАН, 13 березня мер Скадовська Олександр Яковлєв заявив, що колона російських окупантів заїхала у місто та розмістилися в одному з дитячих таборів.