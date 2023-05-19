Суд призначив їм покарання у вигляді 9 та 10 років ув’язнення.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох учасників російських окупаційних угруповань, які штурмували українські міста на сході України.

Як повідомив прес-центр СБУ, обох зловмисників було взято в полон під час бойових дій на Бахмутському напрямку, суд призначив їм покарання у виді 9 та 10 років ув’язнення.

Зазначається, що одним із засуджених є 23-річний колишній в’язень, який відбував покарання в тюменській виправній колонії за зґвалтування.

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В спецслужбі поінформували, що у жовтні 2022 року представники ПВК "Вагнер" запропонували йому підписати контракт. За це "рекруту" пообіцяли 200 тис. рублів та "погашення" судимості.

"Вже на початку грудня минулого року найманця перекинули на східний фронт, де він через декілька днів потрапив у полон українських захисників. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). Інший злочинець – мешканець Луганщини, який до початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Перебуваючи на "посадах" снайпера, а потім розвідника, брав активну участь у бойових діях в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної. На початку цього року він пройшов спецпідготовку і його зарахували до окупаційного загону "Шторм", який був сформований агресором для прориву позицій Сил оборони в районі Бахмута. У березні українські захисники затримали бойовика під час боєзіткнення поблизу українського міста", - мовиться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Встановили особу командира РФ, відповідального за обстріли Херсона

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці встановили російського окупанта-командира, який віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсона. Зокрема, воєнний злочинець ще у 2014 році брав активну участь у захоплені Криму, а згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова.

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