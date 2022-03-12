Внаслідок агресії Росії проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Facebook.

Там підтвердили, що на росіян чекає тотальне безробіття і підрахували наступні дані:

  • мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;
  • корпорація PepsiCo - 20 тис. росіян;
  • IKEA - 15 тис.;
  • Inditex - 9 тис.;
  • KPMG - 4500;
  • PWC - 3700;
  • H&M - 3500;
  • LVMH - 3500;
  • L'Oreal - 2200;
  • Starbucks - 2000.

Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

"Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян. А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян!", - сказано у повідомленні.

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