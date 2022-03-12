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Внаслідок агресії Росії проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Facebook.
Там підтвердили, що на росіян чекає тотальне безробіття і підрахували наступні дані:
- мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;
- корпорація PepsiCo - 20 тис. росіян;
- IKEA - 15 тис.;
- Inditex - 9 тис.;
- KPMG - 4500;
- PWC - 3700;
- H&M - 3500;
- LVMH - 3500;
- L'Oreal - 2200;
- Starbucks - 2000.
Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.
"Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян. А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян!", - сказано у повідомленні.