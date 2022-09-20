Під завалами можуть бути дві людини.

Внаслідок завданого російськими окупантами авіаудару по багатоповерхівці у Бахмуті обвалилося три під'їзди.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

Зокрема, цієї ночі росіяни продовжували активно стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках.

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"Близько першої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту - влучили в багатоповерхівку. У будинку обвалилися три під'їзди. Під завалами можуть бути дві людини. На місці працюють рятувальники. Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромове - одна людина поранена", - заявив Кириленко.

Також, як зазначив голова ОВА, гучно минула ніч у Сіверську. Внаслідок обстрілів зруйновано щонайменше 2 приватні будинки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Крім того, вночі росіяни обстріляли стару частину Авдіївки, під ранок - центральну. За попередньою інформацією, без жертв.

Разом з тим, о пів на першу ночі обстрілу зазнала Богоявленка Вугледарської громади - обсяги руйнувань встановлюються.

"На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Евакуюйтесь! Врятуйте життя собі та близьким!", - наголосив Кириленко у повідомленні.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляє, що Україна і Росія домовились про обмін 200 заручників.

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