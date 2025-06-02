У російських містах скаржаться на гучні вибухи.

У ніч на понеділок, 2 червня, росіяни заявляють про продовження дронових атак на їхні військові аеродроми.

Вночі російське міністерство оборони заявило, що з 20:10 до 21:45 їхня протиповітряна оборона знищила та перехопила над територією Курської, Бєлгородської, Брянської та Орловської областей 53 українських безпілотних літальних апарати літакового типу.

Вже невдовзі в мережі почали писати про наліт дронів на Ліпецьк, Курськ, Борисоглєбськ, Рязань та Воронєж. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курщини Олександр Хіштейн заявив, що над Курськом збили безпілотники, внаслідок падіння уламків сталися загоряння в приватних будинках та гаражі, також є влучання у багатоквартирний будинок. Без постраждалих.

Відео дня

Російський проєкт ВЧК-ОГПУ пише, що у Ліпецьку ціллю дронів може бути військовий аеродром, у Воронезькій області - авіабаза "Борисоглєбськ", а у Рязані - "Дягілево". В останньому місті спостерігають масштабну пожежу.

Операція СБУ "Павутина"

Як відомо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію під кодовою назвою "Павутина", внаслідок якої було уражено ключові авіабази Росії.

За даними СБУ, підготовка до операції тривала півтора року. Для її реалізації на територію РФ було завезено понад 100 безпілотників, які були замасковані у мобільних дерев’яних спорудах.

У визначений момент ці дрони були дистанційно активовані та одночасно завдали ударів по об’єктах у різних регіонах Росії.

Загалом було уражено щонайменше 40 літаків - тобто приблизно третину всього стратегічного авіапарку Росії. Попередня оцінка завданих збитків перевищує сім мільярдів доларів.

Реакція Росії була стриманою. Офіційні особи не прокоментували операцію напряму, а міністерство оборони РФ заявило лише про атаки дронів на військові об’єкти, не визнаючи масштабів збитків.

Вас також можуть зацікавити новини: