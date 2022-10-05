Минулося без жертв та руйнувань.

Сьогодні російські окупанти двічі обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 25 "приходів".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За звітній період росіяни двічі обстрілювали території Юнаківської, Хотінської та Білопільської громад. Всього 25 "приходів" з самохідних артилерійських установок", - зазначив він.

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За словами Живицького, минулося без жертв та руйнувань.

Обстріли Сумщини окупантами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у зведенні Сумської ОВА зазначалося, що вночі окупанти з мінометів та самохідних артилерійських установок обстріляли територію прикордонної Зноб-Новгородської громади, зафіксовано 20 "прильотів".

Крім того, 1 жовтня протягом дня ворог двічі обстрілював територію Середино-Будської громади - зафіксовано 8 "прильотів" зі ствольної артилерії.

РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого й обстрілювала не раз різні мирні населені пункти. Станом на початок вересня через ворожі обстріли загинуло понад 7 тисяч мирних людей, а 5,5 тисяч - отримали поранення.

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