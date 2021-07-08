Пораненого доправлено до лікувального закладу, стан його здоров’я – задовільний.

Сьогодні внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення.

Про це повідомляється на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

"Сьогодні, 8 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав кульове поранення", - йдеться у повідомленні.

Пораненого доправили до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Читайте такожМер Слов’янська пішов служити в арміюПро дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників СММ ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Протягом липня почастішали випадки грубих порушень окупантами режиму припинення вогню на Донбасі, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Росіяни обстрілювали житлові райони Авдіївки, а 5 липня внаслідок обстрілу загинув один військовий і ще троє отримали поранення. У ТКГ пообіцяли порушити це питання на засіданні групи 6 липня.

Місія ОБСЄ зафіксувала з 2 до 4 липня зафіксувала 339 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема в Донецькій області – 261 та 78 – в Луганській.

Більшість порушень сталися в районі на захід і південь від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), на північний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), а також у районі на північний захід від н. п. Маяк (непідконтрольний урядові, 19 км на схід від Донецька).

З опівночі 27 липня 2020 року на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил діє режим повного і всеосяжного припинення вогню. А проте російські окупанти регулярно здійснюють обстріли українських позицій.

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Автор: Надя Пришляк