Це будуть військові зі складу Регіонального угруповання військ.

Російські війська почнуть прибувати в Білорусь вже в найближчі дні.

Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі Віктор Тумар, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram.

За його словами, це будуть військові зі складу регіонального угруповання військ.

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"Вважаю за необхідне відзначити, що буквально в найближчі дні на територію Республіки Білорусь почнуть прибувати війська російської складової Регіонального угруповання військ (сил). З ними будуть проводитися планові заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення рівня виконання завдань щодо захисту Союзної держави", - сказав Тумар.

Також білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд з країни, повідомляє опозиційний сайт Наша Ніва.

Винятком стали поїздки в Росію. Також, офіцерам запасу почали надходити пропозиції повернутися на службу. Такі пропозиції їм роблять у військкоматах, куди їх викликали нібито для "уточнення інформації".

Загроза вторгнення Білорусі в Україну: деталі

Диктатор Лукашенко 10 жовтня повідомив про розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі на кордоні з Україною "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави".

За даними Генштабу, ознак формування наступальних угруповань на території РБ і пересування військ на кордоні з нашою країною не спостерігається.

За даними української розвідки, Росія планує розмістити 20 тисяч мобілізованих у Білорусі.

11 жовтня в Білорусі почали перевірку армії. Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань за призначенням.

14 жовтня Лукашенко прийняв рішення про проведення прихованої мобілізації у Білорусі для доукомплектації бойових частин.