Російські війська почнуть прибувати в Білорусь вже в найближчі дні.
Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗС Білорусі Віктор Тумар, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram.
За його словами, це будуть військові зі складу регіонального угруповання військ.
"Вважаю за необхідне відзначити, що буквально в найближчі дні на територію Республіки Білорусь почнуть прибувати війська російської складової Регіонального угруповання військ (сил). З ними будуть проводитися планові заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення рівня виконання завдань щодо захисту Союзної держави", - сказав Тумар.
Також білоруським військовослужбовцям заборонили виїзд з країни, повідомляє опозиційний сайт Наша Ніва.
Винятком стали поїздки в Росію. Також, офіцерам запасу почали надходити пропозиції повернутися на службу. Такі пропозиції їм роблять у військкоматах, куди їх викликали нібито для "уточнення інформації".
Загроза вторгнення Білорусі в Україну: деталі
Диктатор Лукашенко 10 жовтня повідомив про розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі на кордоні з Україною "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави".
За даними Генштабу, ознак формування наступальних угруповань на території РБ і пересування військ на кордоні з нашою країною не спостерігається.
За даними української розвідки, Росія планує розмістити 20 тисяч мобілізованих у Білорусі.
11 жовтня в Білорусі почали перевірку армії. Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань за призначенням.
14 жовтня Лукашенко прийняв рішення про проведення прихованої мобілізації у Білорусі для доукомплектації бойових частин.