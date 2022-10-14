Лукашенко продовжує допомагати Путіну для здійснення військової агресії на території України.

Черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію Криму.

Про це йдеться у Facebook в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00 щодо російського вторгнення.

"Керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати допомогу Російській Федерації для здійснення військової агресії на території України. Так, за наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію АР Крим", - сказано в повідомленні.

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Як Білорусь допомагає Росії у війні проти України

За даними української розвідки, Росія планує розмістити 20 тис. мобілізованих у Білорусі.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.

З території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.

4 жовтня Лукашенко визнав, що його країна бере участь в "російській спеціальній воєнній операції", але водночас диктатор відмовився відправляти білоруських солдат в Україну.

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