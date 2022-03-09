В результаті удару загинули три людини.

Російські військові обстріляли завод у Тростянці Сумської області. В результаті удару загинули три людини, в тому числі підліток.

Про це повідомляє прес-служба міськрада.

"В результаті обстрілу артилерії приблизно о 10:30 на території колишнього заводу Електропобутприлад за адресою: м.Тростянець, вул. Благовіщенська, 56 загинули три людини, серед яких неповнолітній Біловол Ярослав Олександрович, 18.09.2008 р. н., житель м. Тростянець, вул. Б. Хмельницького, 15/81, інші загиблі встановлюються", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ще дві людини постраждали, їх госпіталізували в КНП ТМР "Тростянецька міська лікарня".

Як раніше повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що під Сумами сили територіальної оборони розбили техніку окупант.

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