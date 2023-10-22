Підтвердити особу шостого загиблого вдалося завдяки тесту ДНК, зразки взяли у його батька - аналіз показав співпадіння.

Поліція ідентифікувала всіх загиблих внаслідок удару російських окупантів по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Про це повідомив керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

"Ідентифікувати вдалося й шостого загиблого, дані щодо якого були попередніми. Підтвердити його особу змогли завдяки тесту ДНК, зразки взяли у його батька - аналіз показав співпадіння", - заявив він.

Також Болвінов поінформував, що вже сімнадцять постраждалих від удару по терміналу.

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"Ще один чоловік додався до списку постраждалих - співробітник пошти отримав осколкові поранення, його оглянули медики, госпіталізація не знадобилася. З ним та іншими постраждалими, які здатні говорити, слідчі вже поспілкувалися та зафіксували всю необхідну інформацію", - зазначив керівник слідчого управління Нацполіції у Харківській області.

Російський удар по терміналу Нової пошти в Харкові

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня близько 22:15 військові РФ ракетою С-300 поцілили у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району. Будівля термінала зруйнована. Сталася пожежа. Загинули 6 людей.

Раніше повідомлялося, що 16 осіб отримали поранення. Пошкоджені 7 вантажних автомобілів підприємства та 2 напівпричепи. Удар завдали з території Бєлгородської області РФ.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що всі постраждалі є цивільними. За його словами, щонайменше дві ракети С-300 вдарили по будівлі.

Заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов заявив, що цей логістичний термінал "Нової пошти" вже вдруге був під ударом росіян - перший був минулого року. Іванов підкреслив, що це повністю цивільний термінал "Нової пошти", який не має жодного відношення до якихось військових дій чи операцій.

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