Це черговий акт геноциду українського народу, це навмисне влучання у цивіьний об’єкт, переконаний заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов.

Великий логістичний термінал "Нової пошти" в смт Коротич Харківського району вже вдруге був під ударом росіян, повідомив заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов в ефірі телемарафону "Єдиних новин".

"Це не перше влучання саме у цей термінал "Нової пошти". Перше було у нас в минулому році. Це логістичний великий термінал, який розташований неподалік кільцевої дороги Харкова у бік Київщини. Ця територія не була окупованою. І якщо ми говоримо про лінію фронту, то на схід до неї близько 130-140 кілометрів, якщо на північ, то там в нас 33-35 кілометрів і вже кордон з Бєлгородщиною. Тому й швидкість припольоту ракет відповідна - менше ніж півхвилини і ракети впали, за лічені секунди після оголошення тривоги", - сказав він.

Іванов підкреслив, що це повністю цивільний термінал "Нової пошти", який не має жодного відношення до якихось військових дій чи операцій.

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"Не буду робити висновок, чи навмисно саме в "Нову пошту" вони стріляли, чи була якась інша ціль… Але на мою думку, це черговий акт геноциду українського народу, це навмисне влучання у цивільний об’єкт", - сказав він.

За словами, представника ОВА, наразі рятувальна операція ще триває, тому висновки про кількість постраждалих від учорашньго влучання ракет робити рано.

"Маємо 6-х загиблих на даний момент. Їх тіла неможливо ідентифікувати, тому задіяні ДНК-лабораторії. І маємо 16 постраждалих, з яких 8 – у стані надважкому та важкому, лікарі просто зараз виборюють життя для них. І ще 8 людей – в стані середньої важкості, також перебувають в лікарнях… Триває ідентифікація тіл. Тому не будемо поки остаточних висновків робити щодо кількості загиблих", - сказав Іванов.

Удар по терміналу "Нової пошти" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня близько 22:15 військові РФ ракетою С-300 поцілили у термінал "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району. Будівля термінала зруйнована. Сталася пожежа. Загинули 6 людей, 16 отримали поранення. Пошкоджені 7 вантажних автомобілів підприємства та 2 напівпричепи. Удар завдали з території Бєлгородської області РФ.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що всі постраждалі є цивільними. За його словами, щонайменше дві ракети С-300 вдарили по будівлі.

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