Міський голова показав наслідки руйнувань та уточнив дані про постраждалих.

Оприлюднено нові знімки зруйнованого поштового терміналу "Нової Пошти" під Харковом, по якому армія РФ завдала удару під час повітряної атаки на південь України 21 жовтня.

Мер Харкова Ігор Терехов розмістив відповідні фото у своєму Telegram, нагадуючи, що російська ракета вбила вночі шістьох мирних людей. Також ще шістнадцять отримали травми та осколкові поранення.

"Вони шпиталізовані до однієї з лікарень Харкова. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу. Постраждалі - мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років", - зауважив міський голова.

Удар по терміналу "Нової пошти" - які збитки

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня близько 22:15 військові Росії ракетою С-300 поцілили у термінал "Нової пошти" у смт Коротич Харківського району. Будівля термінала зруйнована. Сталася пожежа. Загинули 6 людей, 16 отримали поранення. Пошкоджені 7 вантажних автомобілів підприємства та 2 напівпричепи. Удар завдали з території Бєлгородської області РФ.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждалими є люди віком від 19 до 42 років. Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості, ще 7 осіб - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Загиблі та поранені - це працівники підприємства, які перебували всередині під час удару. Термінал компанії працює 24 години на добу, там займалися сортуванням вантажів, і вранці посилки мали вивозити вантажівки.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що всі постраждалі є цивільними. За його словами, щонайменше дві ракети С-300 вдарили по будівлі.

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