Їхні тіла евакуювали з поля бою.

Українські військовослужбовці, яких російські загарбники розстріляли в Запорізькій області, служили у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Як повідомили у Десантно-штурмових військах Збройних сил України, розстріл стався на лінії бойового зіткнення в одному з районів області. Окупанти умисно вбили трьох українських захиснів, порушуючи закони та звичаї війни, ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та інші норми міжнародного гуманітарного права.

Зазначається, що загарбники вбили військовослужбовців, які вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон після отримання поранень та контузій різних ступеней тяжкості. Тіла воїнів евакуювали з поля бою.

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"Дане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи будуть передані до Міжнародного кримінального суду. Рано чи пізно, військові злочинці з Російської Федерації будуть відповідати за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом", - додали у Telegram-каналі ДШВ.

Що відомо про розстріл українських бійців:

Днями у мережі опублікували відео, на якому можна побачити розстріл українських військовослужбовців, яеі здалися в полон. Стверджувалося, що вбивства сталися поблизу Роботиного

В Офісі генпрокурора вважають, що причетними до розстрілу можуть бути військовослужбовці російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії, відомої як "Псковська десантна дивізія".

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