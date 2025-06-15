Інформацію поки не підтверджено офіційно, наслідки атаки теж ще належить встановити.

Завод із виробництва дронів-камікадзе "Шахед" у місті Єлабуга в російському регіоні Татарстан атакований невідомими безпілотниками. Про це повідомляють російські та українські пабліки в соцмережах.

"Жителі Єлабуги повідомляють про звуки вибухів у небі. Попередньо, працює ППО. Зі слів місцевих, уламки безпілотника впали недалеко від міста. Про наслідки на землі невідомо", - пише російський паблік Mash.

Український паблік Exilenova пише, що ціллю атаки, ймовірно, став саме завод із виготовлення "Шахедів". При цьому публікуються відео з чорним димом на горизонті.

Відео дня

"Єлабуга, Татарстан. Заявлено як влучання в завод із виробництва шахедів. Інформація потребує перевірки", - пише паблік.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, під час однієї з недавніх російських атак по Києву було серйозно пошкоджено офіс компанії Boeing. За словами джерел, удар був явно цілеспрямованим і демонстративним.

Тут слід зазначити, що раніше президент США Дональд Трамп і його підлеглі, наполягаючи на так званій ресурсній угоді, стверджували, що сам факт присутності американських компаній в Україні утримає Росію від нових атак.

Також ми розповідали, що агенти ГУР провели спецоперацію, в результаті якої знеструмили об'єкти російського військово-промислового комплексу в Калінінградській області.

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