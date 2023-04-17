В області внаслідок обстрілу постраждав 61-річний чоловік.

На Великдень, 16 квітня, російські загарбники двічі атакували Запоріжжя. Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, внаслідок обстрілу пошкоджено будинки садового кооперативу.

"Вилетіли шибки, пошкоджено фасади, дахи, паркани. На щастя, люди не постраждали", – написав він та показав фото наслідків ворожих прильотів.

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Загалом на Великдень росіяни здійснили 56 обстрілів 16 мирних населених пунктів області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Так, окупанти завдали 46 артилерійських ударів, 4 авіаційні, 4 із застосуванням БПЛА, також здійснили 2 атаки з РСЗВ.

Внаслідок обстрілів зафіксовано 52 повідомлення про руйнування об'єктів соціальної інфраструктури, квартир, приватних будинків, автівок та іншого майна.

"У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні", - зазначив Малашко.

Обстріл Запорізької області на Великдень

Ще з ночі російські окупанти ще з ночі влаштували масовану атаку на Запорізьку область. Загалом в ніч з 15 на 16 квітня росіяни завдали 101 удар по містах області.

Внаслідок дій ворога у майже двох десятках населених пунктів руйнувань зазнали цивільні об'єкти. Прильоти були, зокрема, в Степногірську, Оріхові, Гуляйполі, Залізничному.

У Комишувасі під час атаки було пошкоджено церкву. Жертв вдалося уникнути завдяки тому, що великодню службу тут не проводили.

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