Це відбулося у взаємодії ССО, ГУР, ракетних військ і артилерії.

Сили спеціальних операцій (ССО) у взаємодії з ГУР, Ракетними військами та артилерією знищили в російському тилу одразу 4 гелікоптери за раз - два Ка-52 "Алігатор" і два Мі-8. Повідомляється, що вони перебували на замаскованій позиції в Бєлгородській області, використовуваній для "підскоку" авіації (швидкого переміщення і несподіваних атак на ЗСУ).

"Ворог знову думав, що в глибокому тилу недосяжний. Ми вкотре довели, що для ССО немає недосяжного. Працюємо далі!", - йдеться в Telegram-публікації ССО.

Для чого використовуються Ка-52 і Мі-8

Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління, який був запущений в експлуатацію "відносно недавно". Загалом у 2008 році. Окупанти використовують його, зокрема, для атак цілей на землі.

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Мі-8 же - транспортні вертольоти. Їх російські військові використовують для перевезення як вантажів, так і особового складу. Але періодично вони можуть працювати як підтримка наземних операцій.

Інші знищені цілі окупантів за останній час

Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ на Донеччині віртуозно знищили ворожий танк разом із "прикриттям". У підсумку - мінус "броня" і система радіоелектронної боротьби Р-330 "Житель".

Крім того, ЗСУ за допомогою БПЛА успішно вразили дорогий ЗРК окупантів - російський комплекс "Тор". Цей радянський і російський всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс призначений для вирішення завдань ППО і ПРО на рівні дивізійної ланки. Його вартість - від $24 млн.

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