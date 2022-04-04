Рупор Кремля зауважив, що Росія має два варіанти розвитку подій, але один з них не на користь країні-окупанту.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія має два сценарії у протистоянні зі світом. Один зі сценаріїв він назвав "оптимістичним". Йдеться про ядерну війну.

Про це Соловйов заявив в ефірі "Россия 1", інформує "Обозреватель".

Соловйов та його "експерти" розмірковували про "успіх" російської армії у війні проти України. А також реакцію всього світу на воєнні злочини РФ проти українського народу.

"Коротше, у нас два варіанти. Перший оптимістичний: ядерна війна, весь світ у труху", – заявив Соловйов.

Пропагандист додав, що другий варіант матиме "песимістичні наслідки".

Раніше кремлівські пропагандисти погрожують нападом Росії на країни НАТО. Зокрема, запрошені пропагандистом Соловйовим "експерти" демонстрували мапу Європи зі стрілками гіпотетичного перекидання військ РФ, стверджуючи про нібито наміри Кремля окупувати балтійські країни і просунутися углиб Західної Європи.

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