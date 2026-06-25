'Війна диктує правила': Сирський пояснив, чому в нові бригади йдуть командири з інших підрозділів

Головком зазначив, що дуже важливо, щоб був бойовий досвід в командира.

У нові бригади, які зараз формуються у Силах оборони України, потрібні люди з бойовим досвідом, бо інакше будуть великі втрати. Про це у коментарі LIGA.net сказав Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, в нові бригади потрібні командири і сержанти, які мають бойовий досвід. "Це звичайна військова практика, загальноприйнята в усіх арміях. Коли створюються нові бригади, то частину командного складу беруть з тих підрозділів, які вже мають бойовий досвід", – наголосив Сирський.

При цьому він не вважає, що офіцерам треба ображатися, що у них забирають людей, щоб їх призначити командувати в нові підрозділи.

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"Війна диктує свої закони. І не створює зони комфорту. Війна – це випробування, які доводиться долати, зокрема і за рахунок комплектування нових бригад", – сказав Сирський.

За його словами, виділений для Сил оборони бюджет дозволяє комплектувати нові бригади, бо якщо на цьому заощаджувати, то пізніше можна "заплатити територією".

Нові бригади в ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2024 року речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій зазначав, що у ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють уже наявні, оскільки окупанти збільшили склад своїх військ, також збільшилася протяжність лінії фронту.

Тоді він повідомляв, що ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тис. осіб. Також збільшилася протяжність лінії фронту. Для того, щоб закривати фронт, необхідно створювати нові бригади. Іншого способу протидіяти противнику немає. Адже тоді вже було 1300 км фронту.

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