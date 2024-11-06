Речник Генштабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій детально розповів, чому існує потреба у створенні нових бригад.

У ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють уже наявні, оскільки окупанти збільшили склад своїх військ, також збільшилася протяжність лінії фронту.

Таке пояснення дав речник Генштабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді". Він зазначив, що в медіа та соцмережах активно обговорюється створення в ЗСУ нових бригад і посилення районів оборони бригад військовими з інших військових частин замість поповнення особового складу самих бригад.

"З цього приводу позиція командування наступна: за останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тис. осіб. Також збільшилася протяжність лінії фронту. Для того, щоб закривати фронт, необхідно створювати нові бригади. Іншого способу протидіяти противнику немає. Адже на сьогодні ми маємо 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями", - пояснив ситуацію Лиховій.

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Представник Генштабу деталізував, що на лінії зіткнення росіяни мають значну перевагу, яка подекуди сягає 5-кратної. У зв'язку з цим, коли під час боїв виникає загроза втрати позицій і рубежів оборони певних бригад, задіюється передислокація сюди окремих батальйонів інших військових частин, і це унормований статутом спосіб посилення оборони.

Він наголосив, що, коли бракує сил і засобів, це оптимальний спосіб протидіяти переважаючим силам противника, щоб уникнути прориву. До того ж потрібно враховувати, що зараз у ЗСУ немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом. І крім того, за словами Лиховія, люди, які поповнюють підрозділ, повинні пройти адаптацію і злагодження, а на це потрібен час.

З огляду на ці фактори, на посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, посилають уже сформований підрозділ, який готовий виконати завдання в найстисліші терміни.

Війна в Україні: новини

Прес-секретар оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що росіяни знову активізувалися в районі Торецька. Крім того, за її словами, ворог зараз накопичує сили і в районі Часового Яру.

Крім того, військовий експерт Сергій Грабський заявив, що на сьогодні ситуація на Курахівському напрямку не стабілізована. "Противник здійснює наступ, зосередивши свої зусилля на відносно невеликих ділянках фронту. Якщо подивитися на карту - це Курахівська ділянка і Покровська та Часів Ярівська ділянка", - сказав Грабський.

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