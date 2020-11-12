Сьогодні від опівночі на лінії розмежування у Луганській і Донецькій областях порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Читайте такожБойовики на Донбасі поранили українського воїнаПро це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС у Facebook щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.
«Упродовж поточної доби, 12 листопада, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Водночас українські захисники готові адекватно реагувати на будь-які провокації з боку противника», - сказано у зведенні.
Також зазначається, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.
Так, саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмети.
«Підрозділи Об’єднаних сил продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням, дотримуючись домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі», - наголосили у штабі.
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