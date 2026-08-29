У Бучанському районі вже 27 загиблих, серед них - голова громади, - ОВА

Кількість жертв може зрости, наголосив Ткаченко.

Внаслідок російської атаки у Бучанському районі увечері 28 серпня, яка призвела до детонації, загинули вже майже три десятки людей, і понад 40 постраждали. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що цифри не остаточні, і кількість жертв може зрости.

"На жаль, станом на зараз відомо про 27 загиблих. І ця цифра може бути не остаточною. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким", - повідомив Ткаченко.

Також, за його інформацією, серед загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших вирушив на місце події.

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Крім того, травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини. Всі отримали кваліфіковану допомогу, 7 потерпілих ушпиталили.

З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. У Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб.

Ткаченко розповів, що наразі на місці локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи, проводиться розбір конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи.

Наразі відомо про близько 50 житлових будівель, що зазнали пошкоджень різного ступеню.

Вибухи в Бучанському районі - що відомо

За даними ОГП, 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється. На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація.

Трасу Київ–Чоп тимчасово перекрили. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби.

Прокуратура вже почала розслідування обставин детонації на території підприємства та дії відповідальних посадовців. Зокрема, розслідування розпочате за ст. 367 Кримінального кодексу про службове недбальство.

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