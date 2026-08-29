Український шутер Metro 2039 отримав престижну нагороду за найкращу графіку

Реліз гри відбудеться у лютому 2027 року на консолях та ПК.

У Кельні триває ігрова виставка Gamescom 2026: 29 серпня під час прямої трансляції організатори заходу оголосили переможців премії Gamescom Awards 2026. Лауреатів визначало експертне журі, до складу якого входили фахівці індустрії та представники геймерської спільноти.

Нагороду за найкращу графіку отримав шутер Metro 2039 від української студії 4А Games. Гра вважалася одним із головних фаворитів церемонії й була представлена одразу в п’яти номінаціях, але в підсумку перемогла лише в одній.

Найбільше статуеток отримала "Відьмак 3: Дика Полювання" – три нагороди у CD Projekt через 11 років після виходу гри. З повним списком лауреатів можна ознайомитися за посиланням.

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Деякі переможці в номінаціях:

"Найкраща графіка" – Metro 2039

"Найкращий звук" – Alien: Isolation 2;

"Найкращий геймплей" – Onimusha: Way of the Sword;

"Найзахопливіша гра" – Wanderburg;

"Найепічніша гра" – Tides of Annihilation;

"Наймиліша гра" – Finding Polka;

"Найкраща гра для ПК" – Total War: Warhammer 40,000;

"Найкраща гра для PlayStation" – Onimusha: Way of the Sword;

"Найкраща гра для Xbox" – Forza Horizon 6;

"Найкраща гра для Nintendo Switch 2" – Rayman Legends Retold;

"Найкраща мобільна гра" – Where Winds Meet;

"Найкращий трейлер" – ремастер "Відьмака 3" та доповнення "Балади минулого".

Нагадаємо, четверта основна гра у серії шутерів Metro знову відправить гравців у похмурі тунелі московського метро через три роки після подій Metro Exodus. Проєкт повертається до лінійних витоків серії з акцентом на виживання та атмосферу жахів.

4A Games, на відміну від багатьох відомих розробників, не відмовилася від власного рушія – Metro 2039 базується на оновленому 4A Engine. Новинка зробить ще більший акцент на сучасних технологіях, зокрема на трасуванні променів.

Metro 2039 вийде в лютому 2027 року на PS5, Xbox Series та ПК.

Нагадаємо, раніше цього місяця відбувся реліз The Sinking City 2 – українського хоррора за мотивами оповідань Лавкрафта. Проєкт отримав 80 балів на Opencritic.

Журналісти склали топ-10 найкращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір. Існує чимало культових проєктів, які можна повністю пройти менш ніж за 5 годин.

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