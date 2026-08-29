'Вже понад 370 людей евакуйовано': Зеленський зробив заяву щодо вибухів під Бучею

Глава держави додав, що наразі відомо про десятки поранених. Сотні людей уже евакуйовані.

У селі Мила під Києвом з учорашнього вечора триває ліквідація наслідків російського дронового удару, який призвів до значних руйнувань.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що розгорнуті штаби на місці для допомоги людям.

"Був удар по складу з подальшою детонацією. На жаль, є значні руйнування навколишньої інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Станом на зараз відомо, що 27 людей загинуло. Один із загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він рятував людей", - деталізував Зеленський.

Глава держави додав, що наразі відомо про десятки поранених.

"Вже понад 370 людей евакуйовано, і евакуація постійно продовжується", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що вже заслухав доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького, міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

"Обов’язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення... Відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки", - пообіцяв президент.

Вибухи в селі Мила під Києвом

Увечері 28 серпня внаслідок російської атаки на території одного з підприємств у селі Мила Бучанського району Київської області сталося влучання безпілотника. Його тип наразі встановлюють. Після цього на підприємстві виникла масштабна пожежа, яка супроводжувалася детонацією.

За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок події знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль і пансіонат для людей похилого віку.

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