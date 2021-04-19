Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Стало відомо ім'я військовослужбовця, який загинув в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ на Донбасі 18 квітня.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади - старший солдат Давід Шартава.

Ситуація на Донбасі

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських окупантів загинув український військовий, ще один отримав осколкове поранення.

Пораненому військовому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

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Автор: Людмила Жерновська