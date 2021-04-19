Стало відомо ім'я військовослужбовця, який загинув в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ на Донбасі 18 квітня.
Читайте такожВ окупованому Криму незаконно схопили понад сто людей - правозахисникиПро це повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.
Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади - старший солдат Давід Шартава.
Ситуація на Донбасі
- На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських окупантів загинув український військовий, ще один отримав осколкове поранення.
- Пораненому військовому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
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