З початку повномасштабного вторгнення окупанти намагалися атакувати Миколаїв двічі. Стріляли по цивільній інфраструктурі та застосовували касетні снаряди. Проте українські військові успішно відкинули загарбників спочатку від міста, а згодом – до кордону області.
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич у бесіді з LIGA.net розповів про те, як почувається місто та оцінив загрозу окупації.
В околицях міста точаться бої
Росіяни продовжують обстрілювати села в околицях Миколаєва. Водночас у самому місті "відносно тихо" – у порівнянні з постійними обстрілами по 2-3 рази на день.
За словами Сенкевича, у такий спосіб окупанти намагаються залякати мирних громадян. Мовляв, якщо ви не хочете, щоб з Миколаєвом зробили те ж, що з Маріуполем, потрібно здатися.
Про ситуацію в захопленій Снігурівці
В цей час Україна не контролює цей населений пункт, там стоять російські війська.
"А ми її "шмалити" не можемо, тому що там наші люди. Нічого не могли з цим вдіяти", – каже Сенкевич.
Чи є загроза окупації Миколаєва
Сенкевич не став коментувати військові дії, проте підкреслив, що в Миколаєві сьогодні небезпечно. Кожен може загинути в будь-який час і в будь-якому районі міста.
"Ми бачимо, що окупанти накопичують війська. Є багато інформації у соцмережах, що велика кількість військової техніки пересувається з Криму у Херсонську область. А звідти можна піти лише на Миколаїв. Тому ми очікуємо збільшення контингенту і готуємося до цього", – додав він.
Про гуманітарну ситуацію
Сьогодні катастрофи (гуманітарної – Ред.) немає. Регулярно підвозяться необхідні продукти, засоби гігієни, медикаменти.
Після того як росіян відтіснили в Херсонську область, звільнилися шляхи на Кіровоградський і Криворізький напрямки і Одесу.
Зауважимо, що голова Миколаївської ОДА Віталій Кім переконаний, що у РФ немає наміру захопити Миколаїв. За його словами, обстрілюючи Миколаїв, окупанти "можуть прикривати і якісь військові дії по переміщенню".
А тим часом росіяни продовжують платити своїм життям за вторгнення в мирну Україну. Станом на 10 квітня, українські бійці перетворили на добриво вже близько 19,3 тисячі окупантів.