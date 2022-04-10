У свіжому зведенні Генштабу за 10 квітня говориться, що окупанти намагаються поліпшити тактичне положення на Миколаївському напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення окупанти намагалися атакувати Миколаїв двічі. Стріляли по цивільній інфраструктурі та застосовували касетні снаряди. Проте українські військові успішно відкинули загарбників спочатку від міста, а згодом – до кордону області.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич у бесіді з LIGA.net розповів про те, як почувається місто та оцінив загрозу окупації.

В околицях міста точаться бої

Росіяни продовжують обстрілювати села в околицях Миколаєва. Водночас у самому місті "відносно тихо" – у порівнянні з постійними обстрілами по 2-3 рази на день.

За словами Сенкевича, у такий спосіб окупанти намагаються залякати мирних громадян. Мовляв, якщо ви не хочете, щоб з Миколаєвом зробили те ж, що з Маріуполем, потрібно здатися.

Про ситуацію в захопленій Снігурівці

В цей час Україна не контролює цей населений пункт, там стоять російські війська.