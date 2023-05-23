Він зазначив, що Росія як і раніше здатна вести війну в довгостроковій перспективі.

Глава німецької розвідки Бруно Каль вважає, що публічна критика методів ведення війни у Росії це звичайні розбіжності, але ніяк не загроза для системи. Як повідомляє DW, глава розвідки ФРН заявив, що влада президента РФ Володимира Путіна на даний момент цілком стабільна.

"Ми не бачимо ніяких тріщин в системі Путіна", - заявив він.

Каль зазначив, що незважаючи на окремі випадки критики, наприклад, щодо поставок боєприпасів, "немає ніяких ознак того, що система починає хитатися або розвалюється", проте додав, що і подібний сценарій виключати не можна.

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Він зазначив, що Росія як і раніше здатна вести війну в довгостроковій перспективі, враховуючи і кількість знову призовних солдатів, і кількість боєприпасів і озброєння, хоча, за його словами, у Росії існують уразливості - наприклад, щодо ефективності збройних сил.

"Якщо Захід не буде підтримувати Україну й організовувати опір, то стратегія Путіна, що передбачає ставку на довгострокову перспективу, може увінчатися успіхом", - підкреслив глава німецької розвідки.

Громадянська війна в Росії - чи можливо це

Раніше в Офісі президента заявляли, що без внутрішньої громадянської війни Росія може знищити Україну.

В Росії йде конфлікт між ПВК "Вагнер" і Міноборони. зокрема, глава "Вагнера" Євген Пригожин звинувачував Міністерство оборони в дефіциты боєприпасів.

Останніми днями в Бєлгородській області Росії почався громадянський конфлікт. Там тривають бої між повстанцями та урядовими військами. В області продовжує діяти оголошений напередодні режим контртерористичної операції.

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