Російська урядова армія вже добу не може впоратися з невеликими загонами повстанців у Бєлгородській області.

У Грайворонському районі Бєлгородської області тривають бої між повстанцями та російськими урядовими військами. Цю інформацію підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

За його словами, в області продовжує діяти оголошений напередодні режим контртерористичної операції, у зв'язку із заходом на територію регіону "диверсійно-розвідувальної групи".

"Зачистка території від наслідків триває. Фактично відселені жителі Грайворона, Новостроївки, Горьковського, Безімено, Мокра Орлівка, Глотово, Гора Поділ, Замостя, Сподарюшено", – написав Гладков у своєму Телеграм-каналі.

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Губернатор стверджує, що зазначені населені пункти від самого ранку "були під численним мінометним і артилерійським обстрілом". Гладков заявив про 12 поранених мирних жителів, а також про пошкодження 29 приватних житлових будинків. У 14 населених пунктах району зараз відсутня електрика, відновити подачу обіцяють "коли дозволить оперативна обстановка".

Водночас сторінка "Легіону Свобода Росії" в Телеграм заявляє про успішні дії повстанців у Грайворонському районі.

"Легіон і РДК продовжують визволяти Бєлгородську область! Армія РФ нічого не змогла протиставити групі патріотів-добровольців, які взяли до рук зброю і не побоялися у відкриту піти проти режиму Москви за вільне майбутнє Росії", – заявили "легіонери".

Коментуючи ці події, спікер президента РФ Дмитро Пєсков на ранковому брифінгу для ЗМІ висловив "глибоку стурбованість" тим, що відбувається.

"РФ докладає зусиль, щоб надалі не допускати проникнень на свою територію українських бойовиків. Спецоперація (війна проти України – УНІАН) триває, щоб не допускати такого надалі", - цитує Пєскова ТАСС.

На ремарку журналістів про те, що Бєлгородську область атакують повстанці з числа громадян РФ, Пєсков заявив: "Треба виходити з того, що всі вони – українські бойовики".

Також, за його словами, Кремль не має наміру проводити спеціальне засідання Ради Безпеки РФ щодо ситуації в Бєлгородській області. Ближче до кінця тижня відбудеться звичайне планове засідання.

Ситуація на кордоні з Бєлгородською областю

Вчора російські партизани з числа противників путінського режиму зі зброєю в руках зайшли на територію Бєлгородської області і вступили в бій з урядовими силовиками. Їм вдалося просунутися вглиб на кілька кілометрів, дійшовши до райцентру Грайворон і зайнявши кілька невеликих сіл.

Серед жителів регіону і влади це викликало справжню паніку. Цивільні кинулися рятуватися втечею, переміщаючись вглиб російської території, а військові організували гарячкову оборону, оголивши інші ділянки кордону з Україною.

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