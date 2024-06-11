Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони.

Російські окупанти продовжують атаки майже на всіх напрямках ділянки фронту. Ситуація під контролем наших захисників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 10:00.

Так, протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, сім засобів ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, радіолокаційну станцію противника.

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"Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також ворог втратив 23 танки, 32 броньованих машини, 46 артилерійських систем, літак, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п’ять засобів ППО, одну РСЗВ, 58 автомобілів та 21 одиницю спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.

Від початку цієї доби, як поінформували в Генштабі, по всій лінії фронту вже відбулося 37 бойових зіткнень. Зокрема, на Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 79 осіб живої сили, 26 з них – безповоротно. Знищено танк, три бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджено два танки, одну ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку наші воїни відбивають дві атаки російських загарбників в районі Берестового. Ситуація під контролем наших захисників.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали вісім спроб окупантів покращити тактичне положення. Ворог концентрує свої зусилля неподалік Тернів. Там відбито один штурм, три боєзіткнення продовжуються. Також бойові дії тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки. На Сіверському напрямку успішно відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останнього населеного пункту одне бойове зіткнення ще триває.

"На Краматорському напрямку з початку доби відбулося три штурми противника. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки. На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. На цей час триває сім бойових зіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України. За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойових броньованих машини", - мовиться у зведенні.

Крім того, за інформацією Генштабу, на Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки атаку успішно відбито. Бій триває в районі Красногорівки. Вчора на напрямку окупанти втратили 76 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири танки, чотири ББМ та чотири автомобілі. На Гуляйпільському напрямку ворог активізувався у районі Чарівного – триває три бойових зіткнення. Окупанти отримують жорстку відсіч. На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив чотири спроби покращити тактичне положення в районі Малої Токмачки і Щербаків.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби найгарячіша обстановка була на Покровському напрямку. Окупанти 21 раз намагалися вклинитися в бойові порядки поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 атак відбили, ще два боєзіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників.

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