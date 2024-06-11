Сили оборони дають відсіч окупантам.

За останню добу на фронті відбулося 81 бойове зіткнення з російськими окупаційними військами. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють про ураження 13 районів зосередження особового складу РФ, семи засобів ППО, підрозділу артилерії та радіолокаційної станції. Окупанти завдали по території України два ракетних та 45 авіаційних ударів, а також здійснили понад 2900 обстрілів позицій військ та населених пунктів. Крім того, Росія задіяла 486 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку окупанти провели чотири безуспішні атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Українські військові продовжують проводити там заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

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Попередні втрати РФ на цьому напрямку склали 64 окупанти загиблими та пораненими. Знищено один танк, сім автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, бойову броньовану машину, три артилерійські системи та чотири автомобілі. Також уражено 15 бліндажів та склад боєприпасів ворога.

На Куп’янському напрямку загарбники намагалися відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове, однак успіхів не мали.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 12. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Українські бійці успішно відбили всі атаки.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Чотири штурмові дії в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського для росіян завершились невдачею.

На Краматорському напрямку агресор сім разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Шість спроб прорвати наші рубежі успіху не мали. Ситуація напружена, триває бій в районі Нового.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Окупанти 21 раз намагалися вклинитися в бойові порядки поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 атак відбили, ще два боєзіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

"Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 198 окупантів вбитими та пораненими. Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою, кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка. 14 атак успішно відбили Сили оборони, тривають бої в районі Красногорівки.

На Времівському напрямку загарбники намагалися йти вперед поблизу Водяного та Старомайорського, однак зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили одну безуспішну штурмову дію в районі населеного пункту Копані, а на Придніпровському ЗСУ відбили дві атаки в районі північніше Кринок. Втрат позицій не допущено. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Втрати Росії в Україні: останні новини

За останніми даними Генерального штабу, від початку повномасштабної війни російська окупаційна армія втратила в Україні близько 519 тисяч 750 солдатів.

Серед великої кількості знищеної техніки є 359 літаків різних типів та 326 гелікоптерів. Такохж окупанти втратили 28 кораблів та катерів й один підводний човен.

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