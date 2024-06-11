Супротивники постійно намагаються просунутися вперед малими піхотними групами біля Липців, поділився воїн.

Російсько-українська війна триває, й РФ продовжує атакувати позиції Сил оборони на Харківщині.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Олександр Букатар, командир 3-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан". "У нашій зоні відповідальності доволі контрольована ситуація, стримуємо ворога, контролюємо всі його дії, які він планує чи думає планувати. Ворог (в районі Липців, - Ред.) постійно намагається просунутися малими піхотними групами, спробувати штурмувати наші позиції, заходити з різних боків, однак йому це не вдається. Заздалегідь, ще на підступах, ми його знищуємо", - розповів Букатар.

Він також сказав, чи змінилася тактика ворога після надання Україні можливості завдавати ударів по території РФ: "Враховуючи те, що інтенсивність ворога стала трохи меншою, то так. Раніше я казав, що ми до самого кордону з РФ діставали дронами, деякою ствольною артилерією. Це ускладнює їм життя. Якщо ми беремо останній час, то ворог дуже сильно стих у своїй активності. Оскільки ще на підступах ми руйнуємо їхні плани та вносимо свої корективи у бойові дії".

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Триває війна в Україні - важливі новини

Напередодні The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомив, що найближчим часом Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить використання переданої американської зброї бійцям Національної гвардії - 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Заборона на це з'явилася ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Тим часом Генштаб Збройних сил України повідомив про нові успіхи Сил оборони на фронті - протягом минулої доби було ліквідовано, зокрема, 1 100 окупантів, знищено один ворожий літак та десятки одиниць бронетехніки.

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