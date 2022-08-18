Люди готують їжу на вогнищі та живуть у підвалах, проте деякі усе одно відмовляються від евакуації.

Місто Бахмут, що на Донеччині, постійно обстрілюють рашисти. Минулої доби там усього за кілька годин зафіксували понад сотню "прильотів". Люди живуть під постійними обстрілами, готують їжу на вогнищі та ховаються від ворожих ударів у підвалах.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Попри ворожі обстріли та постійні "прильоти", на вулицях міста можна побачити багато людей. Мешканці Бахмута роблять запаси води та продуктів.

Люди запасаються водою і продуктами. А після "прильотів" комунальники прибирають повалені дерева, інші мешканці міста забивають пошкоджені вікна фанерою й розчищають вулиці від сміття. Життя під обстрілами недешеве, адже фанера дорого коштує.

Журналісти зустріли жінку, яка прямо під час вибухів прибирала на центральній алеї троянд. Вона розповіла, що робота її трохи заспокоює. Так жінка намагається відволікатися від постійних "прильотів". Вона зазначає, що ніколи не пробачить росіянам за масовані удари по її рідному місту, адже мешканці РФ підтримують повномасштабний наступ.

Мешканці Бахмута намагаються виживати, вони збирають технічну воду, не можуть повноцінно готувати їжу та не відчувають себе у безпеці. Проте деякі усе ж не хочуть виїжджати.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донбасі військові відбили наступи росіян на багатьох напрямках, окупанти несуть втрати.

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