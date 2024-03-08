Відзначається, що Вашингтон та Київ розчаровуються один в одному.

Після двох років воєнного союзу, стосунки між Україною та США починають погіршуватися через взаємне розчарування, пишуть журналісти The New York Times.

Зокрема, вони кажуть, що розчарування Пентагону зводиться до однієї проблеми – Україна відмовляється воювати за сценарієм американських стратегів. Зазначається, що спершу йшлося про контрнаступ України, де Сполучені штати пропонували Києву штурмувати великою групою на одній ділянці фронту. Натомість Сили оборони надали перевагу атакувати менш помітними групами на кількох напрямках.

Крім того, відзначається, що США пропонували Україні раніше відійти від Авдіївки, але Київ тримав населений пункт до останнього. На думку офіційних осіб США, Сили оборони мали б зосередитися на наступальних кампаніях, а не "битві за міста", які "не мають стратегічної цінності".

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Натомість Україна розчарована тим, що через політичні дебати в США, Силам оборони на фронті катастрофічно не вистачає боєприпасів. Крім того, відзначається розчарування України і в затримці передачі Києву передової зброї, такої як винищувачі чи ракети великої дальності.

Попри це, видання пише, що про розірвання військового альянсу не йдеться – прихильність обох сторін залишається твердою. Наприклад, США навіть попри відсутність фінансування, продовжують надавати Україні всі розвіддані, а Пентагон на зустрічах із партнерами спонукує збільшити допомогу Україні.

Видання також відзначає, що в Пентагоні серед воєнних цілей України на 2024 рік стоїть зокрема і знищення Кримського мосту: "Російські війська використовують міст для постачання та матеріально-технічного забезпечення, і він є критично важливим для їхніх зусиль на півдні України та в Криму".

Російсько-українська війна триває: що треба знати

На тлі наближення виборів, Росія збільшила кількість ударів по південній частині України. У ЗСУ повідомили, що йдеться про інформаційний тиск на населення.

Зокрема, в ніч на 8 березня російські війська вдарили по Одещині, де Сили оборони змогли знищити 18 "шахедів" ворога.

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