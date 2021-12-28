Країни Заходу працюють над дипломатичним стримуванням Росії, адже війна для всього цивілізованого світу не є бажаним сценарієм розвитку подій.

У США розуміють існування загрози українському суверенітету й не готові ним поступатися.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, Україна, США та інші країни Заходу наразі спільно працюють над дипломатичним стримуванням Росії.

"Зараз ми всі: Україна, США, Захід - працюємо над варіантом "А" - дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта "Б", до якого також усі активно готуються", - сказала Маркарова.

За її словами, США активно звертаються до Росії з тим, щоб сфокусуватися на дипломатичному врегулюванні, та демонструють Кремлю, що є й інший шлях.

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"Для США та всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій. Водночас є розуміння того, що є загроза українському суверенітету, і Сполучені Штати не готові ним поступатися", - зазначила Маркарова.

Дипломат також підкреслила, що про "компроміси" із Росією мова не йде.

"Від наших американських партнерів ми ні разу не чули слова "компроміс", коли йшлося про Росію та Україну. Також не було жодних розмов з нами щодо того, щоб зменшити обсяг підтримки або кількість навчань. Якраз навпаки: Сполучені Штати й Україна шукають дипломатичне вирішення проблеми, однак ми чітко розуміємо, хто у цій ситуації агресор і чий суверенітет потрібно захищати", - сказала Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, чергові переговори між США та Росією мають відбутися 10 січня. Зокрема вони будуть присвячені питанню щодо ситуації навколо України та контролю над озброєннями.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія зіткнеться із величезними наслідками, якщо вирішить проявити нову агресію проти України. Відповідаючи на запитання про вимоги Росії щодо безпеки у Європі, Ентоні Блінкен заявив, що у США та Європи також є свої принципи. Він наголосив, що Сполучені Штати та Росія готові до діалогу через різні канали. При цьому додавши, що наразі не планується нової особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

17 грудня МЗС Росії опублікувало "проект угод" з НАТО і США про взаємні "гарантії безпеки". Від Альянсу вимагають гарантій подальшого нерозширення на схід і неприйняття в члени України та Грузії.

26 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що відповідь Москви в разі відмови США і НАТО розглядати російські пропозиції у сфері безпеки може бути "найрізноманітнішою".

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