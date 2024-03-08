У небі над Одеською областю ліквідували близько 20 ударних безпілотників.

Російська армія знов завдала масованого удару по Одеській області, сталося влучання в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомили Сили оборони півдня України. "Знов нічна масована дронова атака по півдню України. Три години підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "Шахедів", що заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей. Три десятки баражуючих снарядів типу Shahed-131/136 збиті в нашій операційній зоні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у небі Одещини збито 18 ударних дронів, Кіровоградщини - 8, по 2 - на Миколаївщині та Херсонщині. "На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано", - розповіли військові. За даними Сил оборони півдня, інформація про постраждалих поки не надходила.

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Нагадаємо, у ніч на 8 березня російські окупаційні війська атакували південь та схід України. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував зенітну керовану ракету С-300, дві Х-59 та 37 ударних БПЛА типу Shahed. Запускали дрони з району Балаклави тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок бойової роботи захисники неба збили загалом 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. До відбиття атаки, зокрема, було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України.

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