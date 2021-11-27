Лікарі не змогли врятувати життя військового. Йому було 29 років.

На Донбасі 26 листопада від кулі снайпера загинув старший солдат Алхаслі Алі Наіб.

Про це йдеться у повідомленні виконуючого обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації Олександра Скакуна.

"Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693 старший солдат Алхаслі Алі Наіб", - йдеться у повідомленні.

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Військового намагалися врятувати медики, але, на жаль, не змогли. Йому було лише 29 років.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Окупанти стріляли у напрямку Мар'їнки та Новомихайлівки, використовуючи у тому числі заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Автор: Ірина Погоріла