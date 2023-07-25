У результаті українського наступу противник має значно більші втрати в особовому складі та військовій техніці.

Українським військовим на півдні Донеччини вдалося просунутися на 750 метрів вглиб в районі Старомайорська та на 500 метрів уздовж лінії фронту.

Як повідомив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, українські оборонці Таврійського напрямку не втрачають позицій навіть в умовах переваги росіян у військовій техніці та живій силі. Крім того, ЗСУ наступають та поступово просуваються вперед.

"В результаті наступальних дій українські війська мають менші втрати в особовому складі та військовій техніці і майні. Тобто в окупаційної армії, що перебуває в обороні, значно більші втрати, незважаючи на мінно-вибухові загородження та тотальне мінування з їхнього боку", - сказав він.

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За словами речника, протягом доби у ході наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках ситуація без змін - українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах та б’ють по ворожих цілях. Водночас, на Бердянському напрямку у районі Старомайорського українським захисникам вдалося просунутися вздовж лінії фронту на відстані від 500 метрів та у глибину противника - до 750 метрів.

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Варто зазначити, що Старомайорське знаходиться у Волноваському районі Донеччини - на кордоні із Запорізькою областю. Село наразі окуповане росіянами.

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, 24 липня на Таврійському напрямку українські військові ліквідували та поранили майже дві роти росіян. Також було знищено 20 одиниць військової техніки противника.

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