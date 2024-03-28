Один такий літак збила російська ППО, а у росіян їх усього кілька десятків.

Донедавна 38-й винищувальний авіаційний полк російських ВПС, який базується на авіабазі "Бельбек" під Севастополем в окупованому Криму, почувався доволі добре у війні проти України. Проте цього тижня ситуація кардинально змінилася.

Про це пише Forbes. Після того, як літаки Су-27 38-го полку протягом 25 місяців "уникали" серйозних пошкоджень, ворог зазнав перших втрат. Цілком імовірно, що цього тижня росіяни не дорахуються двох з приблизно 20 одиниць Су-27П і Су-27СМ 1980-х і 90-х років, на яких літали станом на 2021 рік. І в одній із цих втрат винні самі росіяни.

"Масований український ракетний наліт у неділю, який вразив чотири російські військові кораблі та штаб ВМС у Севастополі, також вразив "Бельбек". За даними Українського центру оборонних стратегій, частина з 40 запущених українцями в бік Севастополя крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow і крилатих ракет наземного базування "Нептун" вразила об'єкти 38-го полку. Атака призвела до знищення одного винищувача Су-27 і пошкодження двох інших", – йдеться у матеріалі.

Якщо ці дані підтвердяться, можна буде говорити про першу (відповідно до даних порталу Oryx) втрату Су-27 російської армії в поточній повномасштабній війні. У той час як винищувачі Су-30, Су-34 і Су-35 завдають ударів по українських цілях, старші Су-27 залишалися подалі від боїв.

Найпомітнішою операцією 38-го полку наразі був той час, коли у березні 2023 року він перевів Су-27 на перехоплення безпілотника ВПС США Reaper, що патрулював у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Тоді літак скинув пальне на дрон перед тим, як, ймовірно, випадково зіткнувся з ним. Як наслідок – дрон розбився, а Су-27 благополучно приземлився.

"38-й полк продовжував оборонне повітряне патрулювання над Севастополем, очевидно, намагаючись – і явно невдало – притупити часті українські ракетні атаки по головній стоянці Чорноморського флоту в Криму. Українські ракети та безпілотні катери вразили понад десяток російських кораблів із приблизно трьох десятків Чорноморського флоту, які діяли до широкомасштабної війни", – розповідають автори статті.

Проте одна з втрат Су-27 – справа рук самих росіян. У четвер, 28 березня, або незадовго до цього підрозділ ППО РФ відкрив вогонь по своєму ж літаку в окупованому Криму. Було підбито російський Су-27, що вилітав з аеродрому "Бельбек". На відео, яке поширилося в соціальних мережах, видно, як літак падає та горить. Повідомлялося, що пілот катапультувався та вижив.

"Росіянам може бути важко компенсувати свої втрати Су-27. У російському арсеналі залишилося лише близько 40 базових Су-27, оскільки нові Су-30, Су-34 і Су-35 стали домінуючими типами. Як повідомляється, усі старі Су-27, які росіяни помістили на зберігання, зазнали сильної корозії", – резюмувало видання.

Втрати Росії в авіації

За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 600 одиниць своєї авіації. Зокрема, до статистики потрапили 347 літаків окупантів.

Проте інколи "падіння" російських літаків не є справою рук українських захисників. Так, 28 березня 2024 року в тимчасово окупованому Криму впав у море російський винищувач.

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв цей факт несподівано підтвердив. Він заявив, що що пілота підібрали рятувальники на відстані двохсот метрів від берега, його життю нічого не загрожувало.

Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що літак збили російські ж військові. Борт саме злітав із аеродрому "Бельбек".

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