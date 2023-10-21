Під вогнем були чотири населених пункти Бериславського району, є влучання.

Російські окупанти сьогодні з опівночі випустили по Херсонській області 24 керованих авіабомби. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що під ворожим вогнем опинилися чотири населених пункти Бериславського району. "Також у Бериславі був скид вибухівки з дрона. Є влучання в адмінбудівлю", - додав Прокудін.

В Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Херсонській області зазначили, що армія Росії продовжує терор мирного населення обстрілюючи житлові квартали Херсона.

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"Вночі херсонці прокинулись від потужних вибухів. Один з ворожих снарядів влучив в багатоквартирний житловий будинок, в двох квартирах на другому поверсі почалася пожежа", - сказано в повідомленні.

Вогнеборці прибули швидко, загасили полум’я, не допустивши перекидання вогню на інші квартири.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня вранці росіяни завдали удару по місту Берислав Херсонської області, внаслідок чого загинула цивільна людина. Загалом, окупанти здійснили 6 авіаударів по селах Бериславського району.

18 жовтня російські окупанти також вдарили з авіації по Херсонщині, загинув 63-річний чоловік. Ворог атакував область, випустивши 6 керованих авіабомб і для цього використав три літаки СУ-34.

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