Також є загроза застосування дронів у двох областях.

Цієї ночі російські окупаційні війська випустили в бік Кривого Рогу ракету. Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Після 02:00 вони повідомили, що спостерігають активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку. "Є загроза застосування керованих авіаційних ракет для областей, у яких оголошена повітряна тривога", - повідомлялося у Telegram-каналі Повітряних сил.

За кілька хвилин військові попередили про загрозу застосування російських ударних безпілотних літальних апаратів для Херсонської, та Миколаївської областей. Також зараз тривога лунає у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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"Увага! Ракета у напрямку Кривого Рогу!" - написали вони о 02:09.

Оновлено о 02:25: Тривога залишається лише на Миколаївщині та Херсонщині.

Загроза російських обстрілів: що відомо

Вчора ввечері у Силах оборони півдня України попередили, що російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорному морі свій фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм "Калібрів". Його спорядження становить до восьми ракет.

Військові попереджали українців про підвищений рівень ракетної загрози.

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