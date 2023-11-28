Військові закликають бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Російські загарбники вивели на бойове чергування у Чорному морі фрегат "Адмірал Макаров". Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Його спорядження - до восьми ракет типу "Калібр". Через це рівень ракетної загрози підвищено. "Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки", - закликають українців військові.

Крім того, опівночі Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

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Як відомо, російські загарбницькі війська систематично запускають в бік України безпілотні літальні апарати та ракети. 25 листопада вони встановили новий "рекорд" - 75 дронів типу "Shahed", українській протиповітряній обороні вдалося збити 71 з них.

Останніми днями у низці областей України вирує негода, у тимчасово окупованому Криму потужний ураган призвів до руйнувань та серйозних затоплень.

У Повітряних силах пояснили, що така негода впливає на здатність російських окупантів атакувати безпілотниками та роботу їхньої авіації. Водночас погана видимість перешкоджає і роботі української протиповітряної оборони.

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