Місцеві жителі у Верхньоторецькому кажуть, що "прилетіло" близько 30 снарядів.

Ще відучора повідомлялося про загострення ситуації на фронті, офіційно штаб ООС повідомив про шістьох поранених.

Та у військових кореспондентів ТСН інша інформація: вони кажуть про 10 поранених бійців по всіх ділянках фронту.

Читайте такожОБСЄ за добу зафіксувала понад 1,5 тисячі порушень режиму тиші на Донбасі8 вересня терористи гатили з мінометів по околицях Авдіївки, а вранці 9-го числа стріляли по селищу Верхньоторецьке. На околиці села - зруйновано будинки, а поруч - вирви. Місцеві жителі кажуть, що "прилетіло" близько 30 снарядів.

На місці обстрілів кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко знайшов уламки артилерійського снаряду калібром 122 мм.

Загострення на Донбасі: скільки поранених військових

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 серпня, окупанти на Донбасі обстріляли низку українських позицій, було поранено двох військових.

В ООС 9 вересня повідомили, що увечері 8-го числа збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників у районі населеного пункту Кряківка. Після обстрілу шістьох захисників було обстежено лікарями та встановлено попередній діагноз – акубаротравма. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Автор: Ольга Робейко