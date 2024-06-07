Російські окупаційні війська підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Їх ворог застосовує під час масованих ракетних ударів по Україні.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України. Зазначається, що було зафіксовано виліт чотирьох бортів Ту-95МС.
"Николаевский Ванек" зауважив, що ворожі літаки злетіли з аеродрому "Оленья". Врайоні Енгельса вони будуть орієнтовно о 02:00 – 03:00.
"Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 03:10 – 04:10", – йдеться у повідомленні.
В районі Каспійського моря ворожі літаки будуть біля 03:30 - 04:30. Якщо пуски ракет будуть звідси, в українському повітряному просторі вони зʼявляться приблизно о 04:30 - 05:30. Наголошується, що зазначений час є "дуже приблизним".
Тим часом російські окупаційні війська тероризують Україну дронами. У багатьох регіонах було оголошено тривогу та лунали вибухи.
Станом на 01:48 карта повітряних тривог виглядає так:
Загроза нової атаки РФ
Варто зазначити, що ввечері 6 червня у Силах оборони півдня повідомили, що ворог вивів свої кораблі у Чорне море. Йдеться про надводні носії ракет "Калібр".
Військові наголошували, що ці кораблі мають у спорядженні до 24 ракет типу "Калібр". Рівень небезпеки дуже високий.
Населення просили бути уважним до сигналів повітряних тривог, а у випадку необхідності, оперативно переходити до укриттів та не нехтувати власною безпекою.
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