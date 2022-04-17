Тим часом у Бородянці волонтери почнуть розчищати завали центральної вулиці.

Завтра в Гостомелі розпочинаються роботи по розмінуванню території.

Про це повідомив у відеозверненні голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

Він зазначив, що в Гостомелі завтра великий обсяг робіт передбачений. "Починається робота від аеропорту і до самого міста - ДСНС разом з працівниками поліції починають процес розмінування, а потім будуть розбирати завали. Думаю, що протягом тижня вони зможуть виконати велий обсяг роботи і ми побачимо результат вже після Паски", - зазначив Кулеба.

Він також повідомив, що сьогодні в Бородянці працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій практично завершили першу стадію робіт, а відзавтра волонтери "почнуть розчищати завали центральної вулиці". "Процедура і рішення щодо тих будинків, які були розбомблені авіацією російського агресора буде прийматися на вищому рівні - щодо демонтажу і безпосередньо час коли це відбудеться", - сказав голова гуманітарного штабу Київщини.

Нагадаємо, на Київщині арештували самопроголошеного голову Димерської ОТГ, який працював на окупантів.

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