У Харкові обстріляли житлові будинки / фото REUTERS
У Харкові під час обстрілів зазнали руйнацій верхні поверхи двох житлових 16-поверхових будинків.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.
"Харків: 28 лютого під час обстрілів зазнали руйнацій верхні поверхи 2 житлових 16-поверхових будинків на вул. Кільцевій. З двох будинків було евакуйовано 35 осіб. 8 чоловік було травмовано", - мовиться у дописі.
Зазначається, що до евакуаційних робіт залучалося 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.
фото ДСНС
фото ДСНС