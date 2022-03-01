З двох будинків було евакуйовано 35 осіб, 8 людей було травмовано.

У Харкові під час обстрілів зазнали руйнацій верхні поверхи двох житлових 16-поверхових будинків.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Харків: 28 лютого під час обстрілів зазнали руйнацій верхні поверхи 2 житлових 16-поверхових будинків на вул. Кільцевій. З двох будинків було евакуйовано 35 осіб. 8 чоловік було травмовано", - мовиться у дописі.

Зазначається, що до евакуаційних робіт залучалося 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

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