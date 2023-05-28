За твердженням окупантів, вони відбили кілька нещодавно втрачених позицій на південний схід від Білогорівки, проте візуального підтвердження цьому немає.

Російські окупанти продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Куп'янська і на південь від Кремінної.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що на кадрах з геолокацією видно, що росіяни намагалися просуватися на північний захід від Білогорівки в 12 км на південь від Кремінної в Луганській області.

Проте, російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Білогорівки і Масютівки Харківської області (13 км на північний схід від Куп'янська).

Відео дня

Аналітики зазначили, що за твердженням окупантів, вони відбили кілька нещодавно втрачених позицій на південний схід від Білогорівки, проте візуального підтвердження цьому в ISW не спостерігали.

Також була інформація, що російські війська просунулися на 2 км від Масютівки, хоча ISW не бачив ні візуального підтвердження цих наступів, ні підтвердження того, що російські сили контролюють цей населений пункт.

У звіті Інституту також наголошується, що в даний час йдуть бої в районі населених пунктів Дворічна і Синьківка в районі північного сходу від Куп'янська.

Війна в Україні: новини

Найскладніша ситуація фіксується на Донбасі, де йдуть запеклі бої. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. За даними Генштабу, протягом доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку. А 27 травня ЗСУ відбили 13 ворожих атак.

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