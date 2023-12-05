Раніше в селі проживало близько 600 осіб.

У селі Райгородка Сватівського району на Луганщині не залишилося жодного мешканця. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Він показав фото зруйнуваних внаслідок російських обстрілів будинків місцевих мешканців. Лисогор зазначив, що до повномасштабного вторгнення РФ в цьому селі Коломийчиської громади проживало близько 600 осіб.

"Днями росіяни змусили виїхати останніх чотирьох місцевих. До найближчих окупованих населених пунктів, де більш безпечно, люди діставалися самостійно", - повідомив він.

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Лисогор зазначає, що село, яке розташоване приблизно у 3 км від лінії бойового зіткнення, залишилося порожнім.

Нагадаємо, село Райгородка на Луганщині постраждало внаслідок Голодомору, вчиненого урядом СССР у 1932-1933 роках. Кількість встановлених жертв - 136 людей.

Ситуація в Луганській області

Вчора керівник Луганської ОВА Артем Лисогор поінформував, що в окупованому Луганську знищено нафтобазу окупантів. В неї влучив дрон, обійшовши усі засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони окупантів. Він зазначав, що вибухнуло гучно, а палало яскраво.

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