Британські розвідники відзначили проблеми в постачанні боєприпасів російським окупантам.

Проблеми армії Російської Федерації в Україні не були вирішені. На цьому тлі відбуваються звільнення генералів.

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що одним із прикладів є звільнення заступника Міністра оборони РФ генерал-полковника Михайла Мізинцева, який вісім місяців керував військовою логістикою. Відзначається, що звільнення Мізинцева хоч відразу і не підтвердили, але інформація, що просочилася підкреслює, що проблеми РФ з логістикою залишається основною.

При цьому у російських окупантів не вистачає боєприпасів для успіху в наступі, через що виникають внутрішні розбіжності, в першу чергу між Міноборони РФ і ПВК "Вагнер".

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"Росія як і раніше приділяє першорядну увагу мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона як і раніше не справляється з вимогами військового часу. У той час як російські політичні лідери наполягають на успіху на полі бою, російські фахівці з логістики потрапили під перехресний вогонь", - зазначено в повідомленні.

Генералопад в Росії - що відомо

27 квітня з'явилася інформація про звільнення генерал-полковника Михайла Мізінцева, якого називають "маріупольським м'ясником". На на його місце призначили заступника голови Росгвардії Олексія Кузьменкова.

При цьому в Інституті вивчення війни вказали, що звільнення військового керівництва РФ - відповідь на зростання серед російського населення побоювання щодо контрнаступу ВСУ.

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