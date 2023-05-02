Експерти відзначили, що хвиля критики повинна привести до звільнень.

В Міністерстві оборони Російської Федерації почалася боротьба за владу. Дії нинішніх військових чиновників критикують у спробі їх змістити.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що під критику потрапив генерал-полковник Юнусбек Євкуров. Він кілька місяців тому побував на Херсонському напрямку, де пообіцяв виділити окупантам від 140 до 150 катерів для захисту островів в дельті Дніпра, але так цього і не зробив.

Через брак плавзасобів місцевий гауляйтер Володимир Сальдо в середині квітня почав відбирати цивільні катери для військових.

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Зазначається, що критикувати Євкурова почали після звільнення заступника Міністра оборони Росії з тилу генерал-полковника Михайла Мізинцева. Він втратив свою посаду після того, як командувач повітряно-десантними військами РФ генерал-полковник Михайло Теплинський перевірив війська Північного флоту і знайшов серйозні проблеми з постачанням.

Теплинський взяв на себе командування військами РФ на півдні України в середині квітня і, можливо, спробує звільнити чиновників Міноборони РФ. Варто відзначити, що Теплинського пов'язують з ПВК "Вагнер", ватажок якої Євген Пригожин має серйозні проблеми з Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Звільнення російських генералів - що відомо

27 квітня стало відомо, що генерал-полковника Михайла Мізінцева, відомого як "маріупольський м'ясник", зняли з посади заступника Міністра оборони, а на його місце призначено заступника голови Росгвардії Олексія Кузьменкова.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що перестановки у військовому керівництві Росії є відповіддю на зростання серед російського населення побоювання щодо українського контрнаступу.

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