Росія може готувати інформаційне підґрунтя для подальших ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Шостки.

Російське військове командування вже заволало у відповідь на підтверджену інформацію про передачу Сполученими Штатами далекобійних РСЗВ Україні.

Про це пишуть пропагандистські РІА Новини та РБК.

У Міноборони РФ стверджують, що далекобійні системи Україна розмістить в Шостці Сумської області, щоб нібито завдавати ударів по прикордонних районах російської території.

Щобільше, начальник Національного центру управління обороною Михайло Мізінцев заявив, що удари завдаватимуть з нібито житлових районів міста.

Мізінцев каже, що "Київ розраховує спровокувати Росію на вогонь у відповідь". Для підготовки "фейків" Україна планує "залучити" закордонних журналістів.

Таким чином, Росія може готувати інформаційне підґрунтя для подальших ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив вчора, 1 червня, про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги ввійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

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